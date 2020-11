Covid-19: mamme scienziate mettono a punto test salivare per bambini (Di lunedì 2 novembre 2020) Rapido e non invasivo. Quattro mamme scienziate mettono a punto il test salivare per i bambini per individuare il Covid-19. A mettere a punto il test salivare ideale per i bambini, ma che possono usare anche gli adulti, sono quattro mamme scienziate dell’università Statale di Milano. Rapido e non invasivo potrebbe essere la nuova frontiera … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 2 novembre 2020) Rapido e non invasivo. Quattroilper iper individuare il-19. A mettere ailideale per i, ma che possono usare anche gli adulti, sono quattrodell’università Statale di Milano. Rapido e non invasivo potrebbe essere la nuova frontiera … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

