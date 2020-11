Coronavirus: Conte, 'in prossimo dpcm tre scenari di rischio' (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Nel prossimo dpcm indicheremo 3 aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive", l'appartenenza all'una o altra area !dipenderà esclusivamente dal coefficiente di rischio di quel territorio. L'inserimento di una Regione avverrà con un'ordinanza del ministro della Salute" "e sempre con ordinanza del ministero sarà possibile entrare e uscire da un area". Così il premier Giuseppe Conte, nelle comunicazione in Aula alla Camera sulle misure anti-Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov. (Adnkronos) - "Nelindicheremo 3 aree con tredicon misure via via più restrittive", l'appartenenza all'una o altra area !dipenderà esclusivamente dal coefficiente didi quel territorio. L'inserimento di una Regione avverrà con un'ordinanza del ministro della Salute" "e sempre con ordinanza del ministero sarà possibile entrare e uscire da un area". Così il premier Giuseppe, nelle comunicazione in Aula alla Camera sulle misure anti-Covid.

