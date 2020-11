Coprifuoco: Conte spiega il nuovo DPCM (Di lunedì 2 novembre 2020) “La curva dei contagi di sabato ha imposto un nuovo corpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre. Dopo un ulteriore interlocuzione con i presidenti delle Camere ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni così che il parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento”: Conte spiega il DPCM alla Camera “Ho prospettato ai leader delle opposizioni un tavolo di confronto col governo. Al momento questa proposta è stata rifiutata, se ci fossero ripensamenti posso confermare che la proposta del governo permane immutata e non sottende una confusione di ruoli o sovrapposizione di responsabilità: il governo e’ consapevole della piena responsabilità di ogni sua decisione. La curva corre in ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “La curva dei contagi di sabato ha imposto uncorpus delle misure restrittive da adottare anche prima di mercoledì 4 novembre. Dopo un ulteriore interlocuzione con i presidenti delle Camere ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni così che il parlamento possa esprimersi prima di adottare il provvedimento”:ilalla Camera “Ho prospettato ai leader delle opposizioni un tavolo di confronto col governo. Al momento questa proposta è stata rifiutata, se ci fossero ripensamenti posso confermare che la proposta del governo permane immutata e non sottende una confusione di ruoli o sovrapposizione di responsabilità: il governo e’ consapevole della piena responsabilità di ogni sua decisione. La curva corre in ...

Agenzia_Ansa : #Covid: le Regioni per il coprifuoco. Per #Conte misure diverse per zone, in base alla diffusione territoriale del… - NicolaPorro : Conte: coprifuoco nazionale ma si dimentica dettaglio di dire orario. Mentre ci ammorba su dettagli di ogni procedura. #coronavirus - Corriere : ?? Nuovo Dpcm: non è ancora deciso l'orario del coprifuoco. I capi delegazione hanno chiesto al premier Giuseppe Con… - crissha2016 : RT @NicolaPorro: Conte: coprifuoco nazionale ma si dimentica dettaglio di dire orario. Mentre ci ammorba su dettagli di ogni procedura. #co… - GiusvaPulejo : #Conte afferma in Parlamento che i mezzi pubblici, nel nuovo #dpcm, in tutte le città italiane si ridurranno del 50… -