Chiusure anticipate, per bar e ristoranti ricavi in calo del 70 per cento (Di lunedì 2 novembre 2020) La prima settimana di chiusura alle 18 per bar e ristoranti torinesi ha significato un calo del 75 per cento dei ricavi, che in alcuni casi arriva fino al 100 per cento. Questi i dati dell’indagine compiuta da Epat sui propri associati. “Una perdita consistente – commenta Alessandro Mautino, presidente Epat Torino e Provincia – che si auspica non debba esser reiterata nel mese di Dicembre dove assumerebbe entità ancora più consistente ed esponenziale per le mancanze di ricavi del periodo natalizio, normalmente al centro dei consumi annuali per gli esercizi delle nostre categorie”. “Il sacrificio richiesto alle aziende del settore – aggiunge Claudio Ferraro direttore Epat Torino e Provincia – con i suoi numeri impietosi ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 2 novembre 2020) La prima settimana di chiusura alle 18 per bar etorinesi ha significato undel 75 perdei, che in alcuni casi arriva fino al 100 per. Questi i dati dell’indagine compiuta da Epat sui propri associati. “Una perdita consistente – commenta Alessandro Mautino, presidente Epat Torino e Provincia – che si auspica non debba esser reiterata nel mese di Dicembre dove assumerebbe entità ancora più consistente ed esponenziale per le mancanze didel periodo natalizio, normalmente al centro dei consumi annuali per gli esercizi delle nostre categorie”. “Il sacrificio richiesto alle aziende del settore – aggiunge Claudio Ferraro direttore Epat Torino e Provincia – con i suoi numeri impietosi ...

BCarazzolo : RT @StefanoSamma7: La settimana si è conclusa con un rallentamento della crescita della curva delle diagnosi. Siamo passati da +88% a +65%.… - birraBUZZ : RT @fratebirraiolo: coprifuoco ...lockdown parziale......chiusure anticipate.....non preoccupatevi..... #birra #iorestoacasa #lockdown #Loc… - nuovasocieta : Chiusure anticipate, per bar e ristoranti ricavi in calo del 70 per cento - ilovebirra : RT @fratebirraiolo: coprifuoco ...lockdown parziale......chiusure anticipate.....non preoccupatevi..... #birra #iorestoacasa #lockdown #Loc… - AdriMCMLXI : RT @StefanoSamma7: La settimana si è conclusa con un rallentamento della crescita della curva delle diagnosi. Siamo passati da +88% a +65%.… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusure anticipate Nuovo Dpcm Covid: parrucchieri bar e ristoranti chiusi in Lombardia e nelle aree a rischio Corriere della Sera Chiusure anticipate, per bar e ristoranti ricavi in calo del 70 per cento

La prima settimana di chiusura alle 18 per bar e ristoranti torinesi ha significato un calo del 75 per cento dei ricavi, ...

Nuovo Dpcm: le novità su coprifuoco, scuola e spostamenti

Nuovo Dpcm: ulteriori limitazioni per evitare il lockdown nazionale. Di seguito tutti i probabili punti del decreto che potrebbero entrare in vigore a breve.

La prima settimana di chiusura alle 18 per bar e ristoranti torinesi ha significato un calo del 75 per cento dei ricavi, ...Nuovo Dpcm: ulteriori limitazioni per evitare il lockdown nazionale. Di seguito tutti i probabili punti del decreto che potrebbero entrare in vigore a breve.