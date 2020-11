Che succede se una persona non autosufficiente si ammala di coronavirus? (Di lunedì 2 novembre 2020) Siamo nel pieno della cosiddetta seconda ondata di diffusione del virus Covid-19. Il nostro Paese, il mondo intero, è in una crisi sanitaria e sociale a memoria d’uomo senza precedenti. Mio figlio è un ragazzo con autismo, ha tredici anni, vive a Roma e frequenta la seconda media.In questa situazione mi chiedo cosa potrebbe succedere a lui, che non parla e fa molta fatica a relazionarsi e a farsi capire da chi non lo conosce, se dovesse essere contagiato e ammalarsi? Direte che le probabilità di ammalarsi, se contagiato, sono remote perché è giovane. Può darsi, ma le persone disabili adulte, con o senza autismo, come vengono assistite? E noi genitori cosa potremmo fare dato che quasi certamente saremmo contagiati anche noi vista la necessità con del contatto fisico che purtroppo per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Siamo nel pieno della cosiddetta seconda ondata di diffusione del virus Covid-19. Il nostro Paese, il mondo intero, è in una crisi sanitaria e sociale a memoria d’uomo senza precedenti. Mio figlio è un ragazzo con autismo, ha tredici anni, vive a Roma e frequenta la seconda media.In questa situazione mi chiedo cosa potrebbere a lui, che non parla e fa molta fatica a relazionarsi e a farsi capire da chi non lo conosce, se dovesse essere contagiato ersi? Direte che le probabilità dirsi, se contagiato, sono remote perché è giovane. Può darsi, ma le persone disabili adulte, con o senza autismo, come vengono assistite? E noi genitori cosa potremmo fare dato che quasi certamente saremmo contagiati anche noi vista la necessità con del contatto fisico che purtroppo per ...

Ultime Notizie dalla rete : Che succede Che succede se una persona non autosufficiente si ammala di coronavirus? L'HuffPost Cosa succede al corpo dopo essere stato seduto tante ore?

Stare seduto per tante ore significa provocare alcuni problemi al corpo. Scopriamo perché è bene evitare di passare troppe ore seduti.

Palermo, commemorazione per i caduti della Polizia di Stato

PALERMO, 2 novembre – Si è svolta stamattina presso la Questura di Palermo la cerimonia di commemorazione per i caduti della Polizia di Stato.

Stare seduto per tante ore significa provocare alcuni problemi al corpo. Scopriamo perché è bene evitare di passare troppe ore seduti.

PALERMO, 2 novembre – Si è svolta stamattina presso la Questura di Palermo la cerimonia di commemorazione per i caduti della Polizia di Stato.