Che cos’è un saturimetro e a cosa serve (anche per Covid-19) (Di lunedì 2 novembre 2020) (foto: Getty Images)Come un termometro ci aiuta a capire quando la temperatura del corpo è troppo alta, così un saturimetro potrebbe segnalarci se stiamo sviluppando un polmonite. Uno strumento molto utile di questi tempi, ha detto il presidente del consiglio superiore della sanità Franco Locatelli, che preannuncia l’intenzione di fornirne ai medici di medicina generale e ai pazienti in quarantena domiciliare. Che cos’è il saturimetro Se non vi è mai capitato di indossarlo di sicuro ne avete almeno visto uno in qualche film o serie tv. Il saturimetro non è altro che quella clip che si applica su un dito e che grazie a raggi infrarossi è in grado di rilevare il livello di ossigeno nel sangue. Più precisamente indica la percentuale di saturazione emoglobinica arteriosa, e ... Leggi su wired (Di lunedì 2 novembre 2020) (foto: Getty Images)Come un termometro ci aiuta a capire quando la temperatura del corpo è troppo alta, così unpotrebbe segnalarci se stiamo sviluppando un polmonite. Uno strumento molto utile di questi tempi, ha detto il presidente del consiglio superiore della sanità Franco Locatelli, che preannuncia l’intenzione di fornirne ai medici di medicina generale e ai pazienti in quarantena domiciliare. Che cos’è ilSe non vi è mai capitato di indossarlo di sicuro ne avete almeno visto uno in qualche film o serie tv. Ilnon è altro che quella clip che si applica su un dito e che grazie a raggi infrarossi è in grado di rilevare il livello di ossigeno nel sangue. Più precisamente indica la percentuale di saturazione emoglobinica arteriosa, e ...

