Antonio Monda | «Anche Manhattan fa i conti con Trump Ma l' upperclass sta tutta con Biden» ‌

(Di lunedì 2 novembre 2020) Alla vigilia dell'appuntamento elettorale del 3 novembre,, giornalista, scrittore e quotatissimo intellettuale italiano di casa a, si sbilancia: «le percentuali sembrano ormai cristallizzate, Biden al 60% e40%». Fotografia dell'America a poche ore dal voto.«Sono cautamente ottimista su Biden che conserva un buon margine di vantaggio, ma è certo che il nuovo presidente sarà chiamato a guidare una svolta epocale per l'America» ha dettoa Panorama.Giornalista, scrittore, docente presso il "Film and Television Department" della New York University, ha appena fatto ritorno nella sua casa di, con vista panoramica su Central Park, fresco del successo dell'ultima edizione della "Festa del Cinema di Roma" di cui ...