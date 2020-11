Ajax, undici positivi in squadra: domani la sfida con il Midtjylland (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo il Telegraaf, è scoppiato un focolaio in casa Ajax. Sarebbero undici in positivi in squadra, anche alcuni big Dopo il pareggio in casa dell’Atalanta, l’Ajax si prepara per la trasferta in Danimarca, dove affronterà il Midtjylland nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Per i lancieri sarà fondamentale conquistare i tre punti, approfittando dello scontro diretto tra Liverpool e Atalanta. A poco più di 24 ore dal match, da Amsterdam arrivano notizie preoccupanti. Secondo il Telegraaf, infatti, in casa Ajax sarebbe scoppiato un vero e proprio focolaio di Coronavirus. Stando a quanto riporta il quotidiano olandese, sarebbero addirittura 11 i casi positivi in ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020) Secondo il Telegraaf, è scoppiato un focolaio in casa. Sarebberoinin, anche alcuni big Dopo il pareggio in casa dell’Atalanta, l’si prepara per la trasferta in Danimarca, dove affronterà ilnella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Per i lancieri sarà fondamentale conquistare i tre punti, approfittando dello scontro diretto tra Liverpool e Atalanta. A poco più di 24 ore dal match, da Amsterdam arrivano notizie preoccupanti. Secondo il Telegraaf, infatti, in casasarebbe scoppiato un vero e proprio focolaio di Coronavirus. Stando a quanto riporta il quotidiano olandese, sarebbero addirittura 11 i casiin ...

TuttoMercatoWeb : Tegola Covid per l'Ajax, Telegraaf: undici positivi e tante stelle anche in prima squadra - sportface2016 : #Ajax in emergenza per il prossimo match di #ChampionsLeague - Lupo_trader : RT @TuttoMercatoWeb: Tegola Covid per l'Ajax, Telegraaf: undici positivi e tante stelle anche in prima squadra - CrapanzanoRobin : RT @TuttoMercatoWeb: Tegola Covid per l'Ajax, Telegraaf: undici positivi e tante stelle anche in prima squadra - MarS92__ : RT @TuttoMercatoWeb: Tegola Covid per l'Ajax, Telegraaf: undici positivi e tante stelle anche in prima squadra -