Mauro Indelicato Quindi sbarchi solo oggi, sette ieri: Lampedusa è sotto assedio, emergenza nel locale hotspot che può contnere solo un centinaio di migranti È un vero e proprio assedio quello a cui stanno assistendo gli abitanti di Lampedusa, degno delle peggiori giornate vissute durante le fasi più acute dell'emergenza immigrazione. Nelle ultime ore sono stati 15 gli sbarchi contati sull'isola più grande delle Pelagie. Se a questi si sommano i sette approdi di domenica, si arriva a un totale di 22 barconi arrivati. L'allarme delle ultime ore Gli ultimi tre barconi sono arrivati stamattina, così confermato dall'Agi. In totale, con il favore della luce, hanno messo piede a Lampedusa 200 migranti.

Ultime Notizie dalla rete : Adesso emergenza Adesso è emergenza a Lampedusa: sbarcati più di mille migranti il Giornale Under 19, emergenza sanitaria: campionato posticipato al nuovo anno

La delicata situazione italiana causata dall’emergenza sanitaria Covid-19 fa slittare nuovamente il campionato Under 19 di futsal, precedentemente previsto per l’8 novembre e adesso posticipato al 10 ...

Nanni: «Lo stop della Serie A è un pericolo remoto»

Gianni Nanni, responsabile medico del Bologna, ha parlato dell’emergenza Coronavirus nel calcio ... un asintomatico dentro allo spogliatoio rischiava di far bloccare tutto. Adesso no. Il pericolo di ...

