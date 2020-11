Zingaretti, ipotesi didattica a distanza nel Lazio: ‘Scuole chiuse per un mese possono salvare l’anno scolastico’ (Di domenica 1 novembre 2020) Un breve periodo di didattica a distanza per tutti gli studenti di ogni ordine e grado, per salvare l’intero anno scolastico. E’ tra le proposte allo studio della Regione Lazio. Lo ha annunciato il Governatore Nicola Zingaretti nel corso della trasmissione “Mezz’ora in più”, condotta da Lucia Annunziata su Rai Tre. “Quello che vogliamo è evitare il lockdown totale, ma per farlo bisogna rispettare le regole – ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio – Ci interessa salvaguardare le scuole, specialmente elementari e medie, ma penso che fare didattica a distanza per un mese, tenendo a casa gli studenti, ci aiuti a contenere i contagi e possa così ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 novembre 2020) Un breve periodo diper tutti gli studenti di ogni ordine e grado, perl’intero anno scolastico. E’ tra le proposte allo studio della Regione. Lo ha annunciato il Governatore Nicolanel corso della trasmissione “Mezz’ora in più”, condotta da Lucia Annunziata su Rai Tre. “Quello che vogliamo è evitare il lockdown totale, ma per farlo bisogna rispettare le regole – ha dichiarato il Presidente della Regione– Ci interessa salvaguardare le scuole, specialmente elementari e medie, ma penso che fareper un, tenendo a casa gli studenti, ci aiuti a contenere i contagi e possa così ...

