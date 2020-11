Viabilità Roma Regione Lazio del 01-11-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 novembre 2020) VIABILITÀ DEL 01 NOVEMBREORE 11:20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. QUALCHE DISAGIO SULLA VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E LAGHETTO NEI DUE SENSI STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA CONCLUSI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SP28 TREVI FILETTINO ALL’ALTEZZA DEL KM 4+500 IN DIREZIONE TREVI RAMMENTIAMO CHE AL MOMENTO RESTA CHIUSA LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI PICINISCO CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO. ...