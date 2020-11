Selvaggia Lucarelli: scettica sull’attacco omofobo di Genova (Di domenica 1 novembre 2020) Le Instagram stories di Selvaggia Lucarelli stavolta hanno voluto mettere in guardia il suo pubblico da una notizia che, negli ultimi giorni, ha fatto il giro del web: quella di una ragazza lesbica aggredita dai vicini. Mentre continua a portare avanti la sua opera di “denuncia” contro negazionisti e furbetti del Covid Selvaggia si batte anche a favore della verità che, troppo spesso, negli ultimi tempi viene aArticolo completo: Selvaggia Lucarelli: scettica sull’attacco omofobo di Genova dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 1 novembre 2020) Le Instagram stories distavolta hanno voluto mettere in guardia il suo pubblico da una notizia che, negli ultimi giorni, ha fatto il giro del web: quella di una ragazza lesbica aggredita dai vicini. Mentre continua a portare avanti la sua opera di “denuncia” contro negazionisti e furbetti del Covidsi batte anche a favore della verità che, troppo spesso, negli ultimi tempi viene aArticolo completo:sull’attaccodidal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Tredici motivi per cui la seconda ondata del coronavirus è peggiore della prima. Ho scritto questo. - lugemini : @iannetts70 Se guardate le stories di Selvaggia Lucarelli su Instagram, con tutte le feste clandestine, vi viene altro sconforto - benini_info : @TrabalzaMirco Vai su google immagini . Dovrebbero esserci foto di Selvaggia Lucarelli in piedi. - GiovannaCalabr9 : Toti: «Anziani morti di Covid non indispensabili». Selvaggia Lucarelli: «Uno di loro paga lo stipendio a tua mogl... - Adriana80602870 : Un'altra che te la raccomando. Selvaggia Lucarelli contro Giovanni Toti tira in ballo Berlusconi: 'Over-70? Ti ha… -