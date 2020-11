Se per Toti gli anziani non sono 'indispensabili' (Di domenica 1 novembre 2020) Il governatore della Liguria scrive su Twitter che 'Tra i 25 decessi di ieri, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del paese che ... Leggi su today (Di domenica 1 novembre 2020) Il governatore della Liguria scrive su Twitter che 'Tra i 25 decessi di ieri, 22 erano pazienti molto. Persone per lo più in pensione, nonallo sforzo produttivo del paese che ...

IlContiAndrea : Mi ero ripromesso di non parlare più di Covid e lockdown perché è un momento delicato. Ma qui non ci ho visto più.… - salvosottile : Chi decide chi è indispensabile al paese e chi no? Se sono molto anziani non per questo sono vittime di seconda cat… - stanzaselvaggia : E sempre a proposito di Toti per cui gli anziani sono sacrificabili perché non produttivi, gli ricordo sommessament… - AliceVeziano : Quel tw non é un errore. Questa sua scelta, già in fase di attuazione, lo dimostra #Toti #regioneliguria #liguria… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Bufera sul tweet del governatore della #Liguria, Giovanni #Toti: “Tra i 25 decessi di ieri in Liguria, 22 pazienti molto anz… -