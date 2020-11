Scatta il bacio al GF VIP, le due donne nella notte fanno sognare (Di domenica 1 novembre 2020) Un Halloween decisamente bollente nella casa del Grande Fratello Vip 5, Adua e Dayane si sono lasciate andare alla passione con un bacio che ha fatto sognare il pubblico. C’è una Grande Fratello 5 più serio, fatto di drammi famigliari, furiose liti e scelte difficili, che va in onda due volte a settimana. Il restante tempo il GF VIP cambia totalmente registro e, sopratutto nelle ultime due settimane, i concorrenti sono più uniti e pazzi. La diretta h24 regala momenti esilaranti e di sano trash, sopratutto nelle serate aperitivo o come ieri sera, durante la spettrale festa di Halloween. I concorrenti, mascherati di tutto punto, hanno dato fondo a una gustosa sera e a diverse bottiglie di vino che hanno reso l’atmosfera decisamente hot. In particolare per due delle ... Leggi su chenews (Di domenica 1 novembre 2020) Un Halloween decisamente bollentecasa del Grande Fratello Vip 5, Adua e Dayane si sono lasciate andare alla passione con unche ha fattoil pubblico. C’è una Grande Fratello 5 più serio, fatto di drammi famigliari, furiose liti e scelte difficili, che va in onda due volte a settimana. Il restante tempo il GF VIP cambia totalmente registro e, sopratutto nelle ultime due settimane, i concorrenti sono più uniti e pazzi. La diretta h24 regala momenti esilaranti e di sano trash, sopratutto nelle serate aperitivo o come ieri sera, durante la spettrale festa di Halloween. I concorrenti, mascherati di tutto punto, hanno dato fondo a una gustosa sera e a diverse bottiglie di vino che hanno reso l’atmosfera decisamente hot. In particolare per due delle ...

seinonsei_ : Secondo me c’è un solo modo per far sbloccare i pierangeli: NESSUNA CLIP non parlare di loro in prime serata, poi… - zapper_it : Come ogni sabato, il #GFVIP ci regala tanto trash e tante emozioni. E in più, potrebbe essere nata una nuova coppia… - zapper_it : #GFVIP: scatta il bacio tra due concorrenti (VIDEO) - iammorty1 : RT @MoodDramaqueen: Dayane a Rosalinda: 'Sei troppo bella. Dicono che gli occhi sono lo specchio dell'anima.' SI GUARDANO NEGLI OCCHI IN S… - MoodDramaqueen : Dayane a Rosalinda: 'Sei troppo bella. Dicono che gli occhi sono lo specchio dell'anima.' SI GUARDANO NEGLI OCCHI… -

Ultime Notizie dalla rete : Scatta bacio Al GF Vip scatta il bacio tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini Caffeina Magazine Contenimento polveri sottili: scatta il piano straordinario

di Federica Pacella. Scatta dall’ 1 novembre il piano straordinario per contenere la concentrazione di polveri sottili nell’aria. In base al nuovo accordo di programma regiona ...

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la prima foto social: «Paso!»

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la prima foto di coppia sul social. Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram il primo scatto che la vede assieme al nuovo fidanzato, dopo la fine del ...

di Federica Pacella. Scatta dall’ 1 novembre il piano straordinario per contenere la concentrazione di polveri sottili nell’aria. In base al nuovo accordo di programma regiona ...Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, la prima foto di coppia sul social. Belen Rodriguez ha pubblicato su Instagram il primo scatto che la vede assieme al nuovo fidanzato, dopo la fine del ...