Rinnovo Lautaro, i due agenti del Toro: «Non è vero che ha chiesto più soldi» (Di domenica 1 novembre 2020) Beto Yaque e Rolando Zarate hanno parlato ai microfoni di Olé per smentire alcune voci riguardo il Rinnovo di Lautaro Martinez Beto Yaque e Rolando Zarate, agenti di Lautaro Martinez, hanno parlato ai microfoni di Olé del Rinnovo dell’attaccante argentino. «Se ha chiesto più soldi all’Inter? Sono tutte menzogne, non ci sono problemi di tipo economico. Non ci sono ancora trattative, non c’è nulla. L’Inter non ci ha fatto ancora alcuna proposta e Lautaro non ha chiesto più soldi. Si sta parlando di questo per altri motivi, evidentemente ci sono altri interessi quindi si cavalca questa questione. Lautaro sta bene. Sa bene che deve ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Beto Yaque e Rolando Zarate hanno parlato ai microfoni di Olé per smentire alcune voci riguardo ildiMartinez Beto Yaque e Rolando Zarate,diMartinez, hanno parlato ai microfoni di Olé deldell’attaccante argentino. «Se hapiùall’Inter? Sono tutte menzogne, non ci sono problemi di tipo economico. Non ci sono ancora trattative, non c’è nulla. L’Inter non ci ha fatto ancora alcuna proposta enon hapiù. Si sta parlando di questo per altri motivi, evidentemente ci sono altri interessi quindi si cavalca questa questione.sta bene. Sa bene che deve ...

