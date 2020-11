Quelli che il Calcio, l’Esercito delle Mamme Inalberate è un ottimo assist a Vincenzo ‘plutonio’ De Luca (Di domenica 1 novembre 2020) Parto da un presupposto, confutabile: costruire un personaggio in due giorni non è facile, sebbene non impossibile. Ma scegliere di debuttare con un’idea appena ‘nata’ in un programma come Quelli che il Calcio sarebbe a dir poco coraggioso, per quanto non improbabile. Tutto questo per dire che il personaggio della ‘portavoce’ dell’Esercito delle Mamme Inalberate con cui Barbara Foria ha esordito a QCC a mio avviso non è una risposta alla ‘mammina in mascherina leopardata’ evocata da Vincenzo De Luca nel suo ultimo exploit politico-cabarettistico, ma assume i contorni di un perfetto (e immagino non voluto) endorsement. Ai più distratti – o estranei ai social – ricordiamo che venerdì ... Leggi su tvblog (Di domenica 1 novembre 2020) Parto da un presupposto, confutabile: costruire un personaggio in due giorni non è facile, sebbene non impossibile. Ma scegliere di debuttare con un’idea appena ‘nata’ in un programma comeche ilsarebbe a dir poco coraggioso, per quanto non improbabile. Tutto questo per dire che il personaggio della ‘portavoce’ dell’Esercitocon cui Barbara Foria ha esordito a QCC a mio avviso non è una risposta alla ‘mammina in mascherina leopardata’ evocata daDenel suo ultimo exploit politico-cabarettistico, ma assume i contorni di un perfetto (e immagino non voluto) endorsement. Ai più distratti – o estranei ai social – ricordiamo che venerdì ...

