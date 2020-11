Patron Papeete | Evasione fiscale? No | nessun reato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) Roma, 1 nov. (Adnkronos) - "Ho la certezza da parte dei miei legali e per la mia buonafede che non esiste". Raggiunto dall'AdnKronos, Massimo Casanova, eurodeputato della Lega edel, respinge così le accuse diche arrivano sul locale, frequentato anche nei mesi estivi dal leader della Lega Matteo Salvini, di cui Casanova è un caro amico. "L'unica cosa che chiedo è che accelerino per fare chiarezza sul caso", dice mr, riferendosi all'inchiesta che ha portato ieri il Gip del Tribunale di Ravenna a disporre un sequestro preventivo di 500mila euro sulle due società che gestisconoe Villa, a Milano Marittima. "Io - assicura all'AdnKronos - sono più che sereno. ...