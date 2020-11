Napoli | i convocati contro il Sassuolo | out Insigne

(Di domenica 1 novembre 2020) Gennaro Gattuso ha diramato la lista deiper il match di oggi delalle 18 al San Paoloil. Outper la contrattura rimediata in Europa League con la Real Sociedad, rientrano Zielinski ed Elmas. Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano. Leggi su Calcionews24.com

Napoli-Sassuolo alle ore 18 al San Paolo per la sesta giornata di Serie A. Dirige il match l'arbitro Mariani di Aprilia.