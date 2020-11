HIGHLIGHTS Sampdoria Genoa | gol e azioni salienti del match

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 novembre 2020) Gol edelvalido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21:Gol edeltra, valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21. 23′ Bomba di Jankto – Ramirez serve il centrocampista che, con una bomba dal limite, batte Perin Goal Jankto (23') #pic.twitter.com/sobRzaW0yj — B/R Goal (@BR Goal) November 1, 2020 28′ Gol Scamacca – Bereszynski tiene in gioco Scamacca che infila il pallone sotto Audero Leggi su Calcionews24.com