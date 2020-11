Gotti | “Non ci basta una buona prova | servono punti”

Leggi su udine20

(Di domenica 1 novembre 2020) Alla vigilia dell’incontro tra Udinese e Milan, il tecnico bianconero Lucaha parlato ai microfoni di Udinese TV. Ecco le sue dichiarazioni. La vittoria in Coppa Italia può essere stata lo slancio per tornare a fare punti in campionato? La gara col Vicenza aveva come primo obiettivo il passaggio del turno. Contestualmente, l’idea è stata di fare qualche cambiamento tattico – cosa che succede anche in campionato a partita in corso – per dare minutaggio a chi finora aveva trovato meno spazio. Cambiamenti che le hanno lasciato delle indicazioni replicabili domani? Alcune cose le potremo mettere in pratica già a inizio partita, altre solo se la partita si indirizza in un certo modo. Uno dei giocatori sotto i riflettori alla vigilia di questo match è Deulofeu. Come sta e a che punto è il suo processo ...