?Gigi Proietti gravissimo dopo un attacco cardiaco. Era in ospedale da 15 giorni (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti è stato ricoverato d'urgenza in una clinica di Roma in terapia intensiva. L'attore romano, che proprio il 2 novembre compie 80 anni, soffre di alcune complicanze... Leggi su ilmattino (Di lunedì 2 novembre 2020)è stato ricoverato d'urgenza in una clinica di Roma in terapia intensiva. L'attore romano, che proprio il 2 novembre compie 80 anni, soffre di alcune complicanze...

fanpage : ?? ULTIM'ORA Gigi #Proietti sarebbe ricoverato in gravissime condizioni in una clinica romana - Adnkronos : +++Teatro: Gigi Proietti ricoverato d'urgenza in clinica romana+++ - Corriere : Gigi Proietti ricoverato: è grave - umbeumbi : RT @rtl1025: ?? Gigi Proietti è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva di una nota clinica romana. La causa non è i… - inter_unica : Felice mentre guardavo #LAllieva e poi boom, amaro in bocca: Gigi Proietti è grave ed è ricoverato. Che anno!!! #lallieva3 -