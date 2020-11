Gattuso dopo la sconfitta col Sassuolo: “Abbiamo sprecato troppo” (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Potevamo fare di più, ma la sconfitta ci sta. Non dobbiamo stare qui a parlare se c’era rigore o no”. Cosi Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo ai microfoni di Sky Sport. “Se non è andato al VAR l’ha vista così, se non l’hanno chiamato l’hanno vista così. Questo è un episodio che ci può stare, non sta a noi giudicare l’operato degli arbitri. Potevamo sfruttare le occasioni. Il Sassuolo è una squadra che ti fa correre tanto perché palleggia bene. Noi abbiamo avuto troppa frenesia. Non dobbiamo pensare al fatto che non facciamo gol ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Abbiamo avuto tante occasioni e non le abbiamo sfruttate. Potevamo fare di più, ma laci sta. Non dobbiamo stare qui a parlare se c’era rigore o no”. Cosi Rino, allenatore del Napoli,lainterna contro ilai microfoni di Sky Sport. “Se non è andato al VAR l’ha vista così, se non l’hanno chiamato l’hanno vista così. Questo è un episodio che ci può stare, non sta a noi giudicare l’operato degli arbitri. Potevamo sfruttare le occasioni. Ilè una squadra che ti fa correre tanto perché palleggia bene. Noi abbiamo avuto troppa frenesia. Non dobbiamo pensare al fatto che non facciamo gol ...

