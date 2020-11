"Dove ti voglio vedere". La cannonata di Antonio Razzi, un massacro per Guillermo Mariotto (Di domenica 1 novembre 2020) Antonio Razzi show. L'ex senatore senza freni a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai. Quest'anno, dopo la performances della passata edizione, Razzi è tornato a bordo campo ed ha pizzicato sin dalla prima puntata Guillermo Mariotto - che non è mai stato generoso di voti con lui. “Ivan Zazzaroni può fare Uomini e donne. Mariotto invece dovrebbe andare all'Isola dei famosi, così finalmente lo vediamo in costume”, tuona l'ex senatore-concorrente. E Zazzaroni replica con una cannonata: “Non prendo consigli da chi si presenta con questi occhiali”. Razzi incassa. Sorride. Va oltre: la sua autoironia supera ogni tipo di ostacolo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020)show. L'ex senatore senza freni a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai. Quest'anno, dopo la performances della passata edizione,è tornato a bordo campo ed ha pizzicato sin dalla prima puntata- che non è mai stato generoso di voti con lui. “Ivan Zazzaroni può fare Uomini e donne.invece dovrebbe andare all'Isola dei famosi, così finalmente lo vediamo in costume”, tuona l'ex senatore-concorrente. E Zazzaroni replica con una: “Non prendo consigli da chi si presenta con questi occhiali”.incassa. Sorride. Va oltre: la sua autoironia supera ogni tipo di ostacolo.

Senza lavoro costretto a vivere in auto, ingoia pasticche e scrive su Fb: «Sono disperato, non ce la faccio più». Salvato dagli amici

«Ero al colmo della disperazione ed ho preso le pasticche, ma non sono matto e non voglio restare bloccato in Psichiatria». La frase è di un 51enne di Giulianova, in provincia ...

