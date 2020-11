Domenica In, Giorgio Panariello e la morte del fratello: “È stato abbandonato dagli amici sul lungomare di Viareggio come un materasso” (Di domenica 1 novembre 2020) È un Giorgio Panariello in veste inedita quello che si è raccontato oggi a Mara Venier. Ospite di Domenica In, ha dismesso i consueti panni da comico per parlare di un argomento molto delicato per lui, la morte del fratello, trovato senza vita nel 2011 a Viareggio. Panariello ha trovato la forza di raccontare la sua storia in un libro, “Sono mio fratello”, in cui ha ripercorso tutta la loro storia, dall’infanzia senza la madre che li abbandonò fino alla sua scomparsa. “L’ho letto con il nodo in gola, ogni pagina è un colpo al cuore perché il pubblico non può immaginare che tu sia un sopravvissuto“, gli ha detto Mara Venier. “Mio fratello non è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) È unin veste inedita quello che si è raccontato oggi a Mara Venier. Ospite diIn, ha dismesso i consueti panni da comico per parlare di un argomento molto delicato per lui, ladel, trovato senza vita nel 2011 aha trovato la forza di raccontare la sua storia in un libro, “Sono mio”, in cui ha ripercorso tutta la loro storia, dall’infanzia senza la madre che li abbandonò fino alla sua scomparsa. “L’ho letto con il nodo in gola, ogni pagina è un colpo al cuore perché il pubblico non può immaginare che tu sia un sopravvissuto“, gli ha detto Mara Venier. “Mionon è ...

clikservernet : Domenica In, Giorgio Panariello e la morte del fratello: “È stato abbandonato dagli amici sul lungomare di Viareggi… - Noovyis : (Domenica In, Giorgio Panariello e la morte del fratello: “È stato abbandonato dagli amici sul lungomare di Viaregg… - Giorgio_SSL : RT @UomoRango: #1novembre #Ognissanti #domenica Oggi celebriamo la gloria e l'onore di chi ha un Santo in Paradiso, un Dio in Cielo ed un… - NicholasNik7 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER TRA BEPPE FIORELLO, GIORGIO PANARIELLO E UN INFUOCATO TALK SU BALLANDO - clikservernet : Domenica In: ospiti Giorgio Panariello e Beppe Fiorello, oggi su Rai1 -