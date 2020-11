Diretta Torino-Lazio 2-2 | live Inzaghi si gioca la carta Caicedo

(Di domenica 1 novembre 2020) 36'st In una delle poche azioni offensive della ripresa, ilguadagna un calcio d'angolo che porta Lyanco a concludere di testa. Reina non ha problemi. 35'st Fuori Fares,...

triomedusa : Per tutti coloro che ci stanno chiedendo informazioni sul bar di Torino distrutto stanotte: domani chiameremo in di… - repubblica : Diretta Torino-Lazio 0-0 [di Diego Costa] [aggiornamento delle 14:28] - zazoomblog : Diretta Torino-Lazio 2-1 live. Belotti la ribalta su rigore - #Diretta #Torino-Lazio #live. #Belotti - Italia_Notizie : Diretta Torino-Lazio 2-1: Belotti su rigore ribalta la situazione - repubblica : Diretta Torino-Lazio 2-1: Belotti su rigore ribalta la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Torino

30'st Azione insistita della Lazio che porta alla conclusione di Akpa Akpro ribattuta dalla difesa del Torino. Intanto Belotti non ce la fa più. Entra Bonazzoli. 27'st Pochi spazi per i biancocelesti.30'st Azione insistita della Lazio che porta alla conclusione di Akpa Akpro ribattuta dalla difesa del Torino. Intanto Belotti non ce la fa più. Entra Bonazzoli. 27'st Pochi ...