Covid, contagi sempre in crescita: "Rimanete chiusi in casa" (Di domenica 1 novembre 2020) Gudo Visconti, Milano,, 1 novembre 2020 - « Se in famiglia avete una persona che ha avuto un contratto stretto con un contagiato, quindi in quarantena fiduciaria, sarebbe auspicabile c he non escano ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 novembre 2020) Gudo Visconti, Milano,, 1 novembre 2020 - « Se in famiglia avete una persona che ha avuto un contratto stretto con unato, quindi in quarantena fiduciaria, sarebbe auspicabile c he non escano ...

MediasetTgcom24 : Covid, in Lombardia Rt oltre 2 e picco di contagi: lunedì si decide sul lockdown #covid - Adnkronos : #Covid, con #scuole chiuse -15% contagi dopo 28 giorni - Corriere : Bertolaso: «Tra due settimane sarà come a fine marzo. Meglio fermare il Paese per un mese, subito» - gianpaolomartel : Ricordatevene quando questa manica di assassini vi chiuderà in casa facendo fare il giro dei 34 negozietti agli 80e… - shelovesmengons : RT @insubbuglio: Questo tweet va a tutte le persone che sottovalutano la situazione che stiamo vivendo, alla presunzione di dire che il Cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid contagi Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport Covid-19, restrizioni per altri Comuni-Cluster

La crescita dei contagi in provincia di Bolzano porta restrizioni in altri ... Thomas Widmann – siamo costretti a intervenire ulteriormente nei Comuni maggiormente colpiti dal Covid-19”. Per questo ...

Covid, Inghilterra torna in lockdown: l’annuncio di Boris Johnson

Anche l’Inghilterra si iscrive alla lista dei Paesi tornati in lockdown in Europa per contrastare la seconda ondata di contagi da coronavirus. Lo ha annunciato Boris Johnson in diretta tv.

La crescita dei contagi in provincia di Bolzano porta restrizioni in altri ... Thomas Widmann – siamo costretti a intervenire ulteriormente nei Comuni maggiormente colpiti dal Covid-19”. Per questo ...Anche l’Inghilterra si iscrive alla lista dei Paesi tornati in lockdown in Europa per contrastare la seconda ondata di contagi da coronavirus. Lo ha annunciato Boris Johnson in diretta tv.