Covid 19 in Campania: 3.860 i positivi di oggi, 409 guariti e 3 decessi

Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri 31 ottobre dell'Unità di Crisi Regionale riporta 3.860 nuovi positivi di cui 3.686 asintomatici e 174 sintomatici. I guariti sono 409. Nelle ultime 24 sono stati comunicati dall'Unità di crisi regionale i nuovi contagi al Covid 19 in Campania, con 3.860 positivi di cui 174 asintomatici. I deceduti, tra il 28 e il 31 ottobre, sono 3 e i guariti 409. Il numero dei contagiati da inizio epidemia sale a 59.600 mentre i deceduti sono 676. Aumentano anche i guariti che sono 11.746. Precisiamo che risultano 3.686 asintomatici. Report posti letto su base regionale Posti letto di Terapia intensiva complessivi: 580 Posti letto Covid disponibili: 84

Sono 3.860 i nuovi positivi al virus Covid-19 in Campania, di cui 3688 asintomatici e 174 sintomatici, su: 21.785 tamponi eseguiti. Ieri i positivi erano stati 3.669. Lo comunica l’Unità di crisi regi ...

