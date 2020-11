Basket Serie A1 2020, Brindisi-Fortitudo Bologna 100-74: cronaca e tabellino (Di domenica 1 novembre 2020) La Happy Casa Brindisi vince in casa 100-74 contro una Fortitudo Lavoropiù Bologna incerottata nel match valido per la sesta giornata di Serie A1 2020/2021 di Basket. Gli uomini di Meo Sacchetti hanno iniziato bene, ma nel secondo quarto i padroni di casa sono saliti di colpi, approfittando nel finale della stanchezza e delle defezioni tra le fila di Bologna. Quinta vittoria stagionale dunque per i Brindisini: agli ospiti non sono bastati i 24 punti di Whiters e i 21 di Banks. LA cronaca DEL MATCH La Fortitudo Bologna parte col piglio giusto (2-7), ma Brindisi accorcia le distanze (17-21) e chiude il primo quarto sul -3 (26-29), grazie ad un Harrison che sale di colpi e firma una ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) La Happy Casavince in casa 100-74 contro unaLavoropiùincerottata nel match valido per la sesta giornata diA1/2021 di. Gli uomini di Meo Sacchetti hanno iniziato bene, ma nel secondo quarto i padroni di casa sono saliti di colpi, approfittando nel finale della stanchezza e delle defezioni tra le fila di. Quinta vittoria stagionale dunque per ini: agli ospiti non sono bastati i 24 punti di Whiters e i 21 di Banks. LADEL MATCH Laparte col piglio giusto (2-7), maaccorcia le distanze (17-21) e chiude il primo quarto sul -3 (26-29), grazie ad un Harrison che sale di colpi e firma una ...

