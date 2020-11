Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha un crollo e scoppia in lacrime con Alessandra Mussolini: ecco cosa è successo (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo tutta la tensione accumulata durante questa difficile settimana – segnata dagli stop di Marco De Angelis e Lucrezia Lando, colpiti da una grave intossicazione alimentare -, Milly Carlucci si è lasciata andare e non ha trattenuto le lacrime in diretta. È successo sabato 31 ottobre, nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle: la conduttrice ha mandato in onda il videomessaggio mandato a sorpresa dalla mamma di Alessandra Mussolini, Maria Scicolone. “Figlia e primo grande amore”, dice la sorella di Sophia Loren nel filmato. E, come prevedibile, Alessandra Mussolini si commuove. Ma anche Milly Carlucci non ha trattenuto le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo tutta la tensione accumulata durante questa difficile settimana – segnata dagli stop di Marco De Angelis e Lucrezia Lando, colpiti da una grave intossicazione alimentare -,si è lasciata andare e non ha trattenuto lein diretta. Èsabato 31 ottobre, nel corso dell’ultima puntata dicon le: la conduttrice ha mandato in onda il videomessaggio mandato a sorpresa dalla mamma di, Maria Scicolone. “Figlia e primo grande amore”, dice la sorella di Sophia Loren nel filmato. E, come prevedibile,si commuove. Ma anchenon ha trattenuto le ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - CdGherardesca : A tutti i fan di #kpop: ricordatevi di me anche stasera e aiutatemi a salvarmi mettendo like alla foto con… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @Vittoriaschisan e @samuel_peron vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - FQMagazineit : Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha un crollo e scoppia in lacrime con Alessandra Mussolini: ecco cosa è succ… - clikservernet : Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha un crollo e scoppia in lacrime con Alessandra Mussolini: ecco cosa è succ… -