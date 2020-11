Atalanta, problema infortuni. E Sutalo è fuori dalla lista Champions (Di domenica 1 novembre 2020) In vista della partita contro il Liverpool, l’Atalanta deve fare i conti con diversi infortuni La vittoria in casa del Crotone ha portato anche brutte notizie in casa Atalanta. Contro i calabresi, infatti, i nerazzurri hanno perso per infortunio Romero e Hateboer per problemi muscolari e Toloi che ha subito una forte contusione al ginocchio. E il rischio per Gasperini, per la partita di Champions contro il Liverpool, è quello di avere fuori due terzi della difesa e tre quarti del centrocampo. La soluzione sarebbe Sutalo, sia per la difesa che come esterno destro, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato non è stato inserito nella lista Champions e ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) In vista della partita contro il Liverpool, l’deve fare i conti con diversiLa vittoria in casa del Crotone ha portato anche brutte notizie in casa. Contro i calabresi, infatti, i nerazzurri hanno perso pero Romero e Hateboer per problemi muscolari e Toloi che ha subito una forte contusione al ginocchio. E il rischio per Gasperini, per la partita dicontro il Liverpool, è quello di averedue terzi della difesa e tre quarti del centrocampo. La soluzione sarebbe, sia per la difesa che come esterno destro, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il croato non è stato inserito nellae ...

