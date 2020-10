Torino-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2020/2021 (Di sabato 31 ottobre 2020) Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Lazio, match valido per la sesta giornata di Serie A 2020/2021. E’ caos in casa biancoceleste per i tanti indisponibili – che sia Covid-19 o meno – per questa trasferta sul campo dei granata che dal canto loro fanno i conti con la positività del presidente Cairo. Entrambe dunque un po’ distratte da vicende extra campo: chi la spunterà? Si parte alle ore 15 di domenica 1 novembre. Torino-Lazio sarà visibile in diretta tv su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Gobbi. Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) Ile isudi, match valido per la sesta giornata di. E’ caos in casa biancoceleste per i tanti indisponibili – che sia Covid-19 o meno – per questa trasferta sul campo dei granata che dal canto loro fanno i conti con la positività del presidente Cairo. Entrambe dunque un po’ distratte da vicende extra campo: chi la spunterà? Si parte alle ore 15 di domenica 1 novembre.sarà visibile in diretta tv sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Gobbi.

