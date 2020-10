Simona Halep positiva al coronavirus

Leggi su sportface

(Di sabato 31 ottobre 2020)al. La tennista rumena, attualmente numero due del ranking WTA ha annunciato la propria positività tramite i social. “Ciao a tutti, volevo farvi sapere che sono risultataal. Sono in auto isolamento a casa e sto recuperando bene dai lievi sintomi. Mi sento bene, passeremo questo insieme”. Le parole della tennista che alla ripresa del circuito aveva rinunciato alla trasferta americana giocando poi sulla terra europea. Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good… we will get through this together 🤗💪 —...