Senza Lukaku è dura: l’Inter riacciuffa il Parma solo al 92? (Di sabato 31 ottobre 2020) Inter-Parma 2-2 Stenta a decollare ancora l’Inter: nel secondo anticipo della settima giornata di Serie A, i nerazzurri vengono fermati sul 2-2 dal Parma. I padroni di casa, orfani di Lukaku, vanno addirittura sotto di due reti a causa della doppietta di Gervinho (46′ e 62′), ma riescono a riacciuffare il pari con Brozovic (64′) e Perisic (92′). All’ultimo secondo Vidal sfiora un’incredibile rimonta, ma il suo colpo di testa finisce fuori di poco. L’Inter trova così il secondo pari consecutivo dopo quello di Champions contro lo Shaktar e sale a 11 punti in classifica. Sono invece 5 quelli del Parma. Inter-Parma 2-2 Cosa è successo? L’Inter deve rinunciare a Romelu Lukaku, out per un problema ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 31 ottobre 2020) Inter-2-2 Stenta a decollare ancora l’Inter: nel secondo anticipo della settima giornata di Serie A, i nerazzurri vengono fermati sul 2-2 dal. I padroni di casa, orfani di, vanno addirittura sotto di due reti a causa della doppietta di Gervinho (46′ e 62′), ma riescono are il pari con Brozovic (64′) e Perisic (92′). All’ultimo secondo Vidal sfiora un’incredibile rimonta, ma il suo colpo di testa finisce fuori di poco. L’Inter trova così il secondo pari consecutivo dopo quello di Champions contro lo Shaktar e sale a 11 punti in classifica. Sono invece 5 quelli del. Inter-2-2 Cosa è successo? L’Inter deve rinunciare a Romelu, out per un problema ...

