LIVE Sonego-Evans 6-3 1-0, Semifinale ATP Vienna 2020 in DIRETTA: break dell’azzurro anche nel secondo set (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medical time out per Evans, problema alla spalla sinistra. Evans ha chiesto l’intervento del fisioterapista, evidentemente qualche problema derivante anche dalla sfida di ieri, molto lunga (quasi tre ore) con Grigor Dimitrov. 1-0 break Sonego: sbaglia il rovescio lungolinea Evans, mettendolo appena largo e regalando così la battuta al torinese. 30-40 PALLA break Sonego: sbaglia il dritto dopo il servizio Evans. 30-30 Sbaglia la risposta Sonego sulla seconda di Evans. 15-30 Magnifico slice di rovescio incrociato di Sonego che si stampa sulla riga! 15-15 Molto profondo in spinta con il dritto ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMedical time out per, problema alla spalla sinistra.ha chiesto l’intervento del fisioterapista, evidentemente qualche problema derivantedalla sfida di ieri, molto lunga (quasi tre ore) con Grigor Dimitrov. 1-0: sbaglia il rovescio lungolinea, mettendolo appena largo e regalando così la battuta al torinese. 30-40 PALLA: sbaglia il dritto dopo il servizio. 30-30 Sbaglia la rispostasulla seconda di. 15-30 Magnifico slice di rovescio incrociato diche si stampa sulla riga! 15-15 Molto profondo in spinta con il dritto ...

