La scuola ha causato il disastro dice De Luca e le chiude tutte (Di sabato 31 ottobre 2020) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca è tornato sui suoi passi: niente lockdown nella sua Regione. Ma al contempo ritiene necessario che il Governo agisca in fretta. Ieri il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza numero 86 che prevede – a partire da lunedì 2 novembre – la chiusura delle … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 31 ottobre 2020) Il governatore della Campania Vincenzo Deè tornato sui suoi passi: niente lockdown nella sua Regione. Ma al contempo ritiene necessario che il Governo agisca in fretta. Ieri il governatore della Regione Campania, Vincenzo De, ha firmato l’ordinanza numero 86 che prevede – a partire da lunedì 2 novembre – la chiusura delle … L'articolo proviene da Leggilo.org.

valkiller8 : @FabbioSabatini Però la scuola è la variabile che ha causato la crescita esponenziale tramite i trasporti. Conta so… - Tuttosommatoio1 : SI PUO' DIRE CHE HANNO FALLITO MISERAMENTE? OGNI VOLTA CHE AFFERMANO CHE IL CONTAGIO NON E' CAUSATO DA TRASPORTI E… - Frances47226166 : RT @AdriMCMLXI: sottolinea giustamente il prof. #Galli il probabile effetto scatenante della seconda #ondata in Italia causato dalle elezio… - AdriMCMLXI : sottolinea giustamente il prof. #Galli il probabile effetto scatenante della seconda #ondata in Italia causato dall… - Bacc_investor93 : Per la scuola in presenza che è 'la cosa più importante' abbiamo causato altri centinaia e centinaia di morti e ult… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola causato Contagi a scuola: “non sono in calo”, “se domani ci fosse un’epidemia non ce ne accorgeremmo”, è saltato il contact tracing. Ecco perché. Così si rischia la chiusura Orizzonte Scuola Diavolo per casa per colpa della «dad»

No. A casa i conti non tornano. In questo procedere senza una bussola inequivocabile contro i guai causati (in atto e in potenza) da un virus infido e pernicioso, chi ci va di mezzo sono le famiglie.

Scuola, Lopalco: “Valutiamo riapertura per i bambini delle elementari”

Scuole chiuse in Puglia. Lopalco ipotizza un ritorno in aula per i più piccoli. Intanto a Taranto l'amministrazione comunale regala ai ragazzi pc per la didattica a distanza.

No. A casa i conti non tornano. In questo procedere senza una bussola inequivocabile contro i guai causati (in atto e in potenza) da un virus infido e pernicioso, chi ci va di mezzo sono le famiglie.Scuole chiuse in Puglia. Lopalco ipotizza un ritorno in aula per i più piccoli. Intanto a Taranto l'amministrazione comunale regala ai ragazzi pc per la didattica a distanza.