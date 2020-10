Gasperini: 'Col Crotone ottima gara. Abbiamo troppi infortunati' (Di sabato 31 ottobre 2020) Gioia a metà per Gian Piero Gasperini dopo la vittoria della sua Atalanta a Crotone. Contento per la prestazione: "Abbiamo fatto una partita d'attacco senza subire particolari pericoli. Siamo stati ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 ottobre 2020) Gioia a metà per Gian Pierodopo la vittoria della sua Atalanta a. Contento per la prestazione: "fatto una partita d'attacco senza subire particolari pericoli. Siamo stati ...

