Formiche tagliafoglie, un caso in natura di simbiosi conflittuale (Di domenica 1 novembre 2020) Una visione del darwinismo molto diffusa concepisce la selezione naturale come lotta tra individui. Il leone combatte contro la gazzella, la mangusta con il cobra, in una gara di velocità e ardimento. Esiste tuttavia un’altra e più complessa idea dell’evoluzione, verso la quale indirizzano Bert Hölldobler e Edward Wilson nel loro saggio appena uscito Le Formiche tagliafoglie La conquista della civiltà attraverso l’istinto (Adelphi, pp. 191, € 20,00) che focalizza l’attenzione sulla trama di rapporti esistente non solo tra individui … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 1 novembre 2020) Una visione del darwinismo molto diffusa concepisce la selezionele come lotta tra individui. Il leone combatte contro la gazzella, la mangusta con il cobra, in una gara di velocità e ardimento. Esiste tuttavia un’altra e più complessa idea dell’evoluzione, verso la quale indirizzano Bert Hölldobler e Edward Wilson nel loro saggio appena uscito LeLa conquista della civiltà attraverso l’istinto (Adelphi, pp. 191, € 20,00) che focalizza l’attenzione sulla trama di rapporti esistente non solo tra individui … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

adelphiedizioni : RT @RepubblicaTv: Belli da leggere: due libri 'Cose che succedono di notte' e Le formiche tagliafoglie': Per Belli da leggere: 'Le formiche… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Belli da leggere: due libri 'Cose che succedono di notte' e Le formiche tagliafoglie': Per Belli da leggere: 'Le formiche… - RepubblicaTv : Belli da leggere: due libri 'Cose che succedono di notte' e Le formiche tagliafoglie': Per Belli da leggere: 'Le fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Formiche tagliafoglie Formiche tagliafoglie, un caso in natura di simbiosi conflittuale Il Manifesto