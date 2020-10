Fonseca: “Smalling? Non so se sarà pronto. Non voglio più parlare del nuovo diesse” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Su Smalling: “Non ha fatto tutta la partita con il CSKA, vediamo domani se sarà pronto o no”. Juventus, Inter e Atalanta non sembrano perfette. La Roma ha i contenuti per approfittare? “Come dico sempre Juve e Inter sono le favorite al titolo e non credo questo sia cambiato. Poi ci sono le altre squadre e la Roma vuole fare meglio dello scorso anno”. Rotazioni in difesa? “Decido partita dopo partita, già ho deciso i tre difensori che giocheranno domani”. Come sta Carles Perez? “Oggi ha fatto lavoro individuale, ma penso che domani sarà pronto”. Come mai giocatori come Pedro e Ibra sono ancora così decisivi qui? “In Italia non si guarda ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) Il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Su Smalling: “Non ha fatto tutta la partita con il CSKA, vediamo domani se sarào no”. Juventus, Inter e Atalanta non sembrano perfette. La Roma ha i contenuti per approfittare? “Come dico sempre Juve e Inter sono le favorite al titolo e non credo questo sia cambiato. Poi ci sono le altre squadre e la Roma vuole fare meglio dello scorso anno”. Rotazioni in difesa? “Decido partita dopo partita, già ho deciso i tre difensori che giocheranno domani”. Come sta Carles Perez? “Oggi ha fatto lavoro individuale, ma penso che domani sarà”. Come mai giocatori come Pedro e Ibra sono ancora così decisivi qui? “In Italia non si guarda ...

