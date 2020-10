Conte: “Didattica in presenza è a rischio”. Di Maio: “Il prossimo DPCM sarà più restrittivo” (Di sabato 31 ottobre 2020) Sia il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sia il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sono intervenuti oggi alla Festa del Foglio. Il Premier ha parlato di vari argomenti tra cui la scuola, ammettendo che la didattica in presenza è a forte rischio. Ha detto che la scuola non è un tema solo culturale, ma bisogna considerare anche il rapporto interpersonale che, interagendo con dispositivi elettronici, purtroppo rischia di essere oscurato. tuttavia, Conte ha aggiunto: La curva del contagio ha avuto un’impennata così ripida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza e alcuni presidenti di regione hanno chiuso le scuole, ma questo non è il nostro obiettivo: riteniamo di dover continuare a difendere per quanto è possibile, e ... Leggi su blogo (Di sabato 31 ottobre 2020) Sia il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppesia il ministro degli Esteri Luigi Disono intervenuti oggi alla Festa del Foglio. Il Premier ha parlato di vari argomenti tra cui la scuola, ammettendo che la didattica inè a forte rischio. Ha detto che la scuola non è un tema solo culturale, ma bisogna considerare anche il rapporto interpersonale che, interagendo con dispositivi elettronici, purtroppo rischia di essere oscurato. tuttavia,ha aggiunto: La curva del contagio ha avuto un’impennata così ripida che rischia di mettere in discussione la didattica ine alcuni presidenti di regione hanno chiuso le scuole, ma questo non è il nostro obiettivo: riteniamo di dover continuare a difendere per quanto è possibile, e ...

Adnkronos : #Scuola, #Conte: 'Contagio mette a rischio didattica in presenza' - RaiNews : 'L'impennata dei contagi rischia di mettere in crisi anche la didattica in presenza a scuola, ci sono dei president… - lorepregliasco : La situazione sembra essere questa. Le regioni non cedono su orari ristoranti e didattica a distanza. Il governo sa… - Fert_86 : RT @GiancarloDeRisi: Conte assediato da 200 sindaci in rivolta. 'Ti abbiamo chiesto soldi invece ci hai dato monopattini. Ci aspettavamo un… - piras_zia : RT @GiancarloDeRisi: Conte assediato da 200 sindaci in rivolta. 'Ti abbiamo chiesto soldi invece ci hai dato monopattini. Ci aspettavamo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Didattica Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera