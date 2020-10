Contagi a Scuola, Aumento Allarmante in Piemonte (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Piemonte ha deciso che da lunedì le scuole superiori passeranno alla didattica a distanza al 100%. La causa è l’Aumento Allarmante dei Contagi tra studenti. Nelle scuole Piemontesi, dal 20 settembre al 29 ottobre, 3.796 alunni sono risultati positivi al Covid-19. Il governatore Cirio ha rivelato che sono i ragazzi tra i 14 e … Leggi su youreduaction (Di sabato 31 ottobre 2020) Ilha deciso che da lunedì le scuole superiori passeranno alla didattica a distanza al 100%. La causa è l’deitra studenti. Nelle scuolesi, dal 20 settembre al 29 ottobre, 3.796 alunni sono risultati positivi al Covid-19. Il governatore Cirio ha rivelato che sono i ragazzi tra i 14 e …

stanzaselvaggia : In provincia di Cosenza il sindaco chiude una scuola a contagi zero per prevenire il disagio psicologico nei bambin… - HuffPostItalia : Arcuri: 'Non è la scuola a far aumentare i contagi, è tra i luoghi più protetti' - ItaliaViva : La scuola non è un amplificatore del virus e quindi la chiusura non è giustificata da un'evidenza scientifica. Se s… - LPDScrivere : ++Le scuole sono una mina vagante dove il #virus prolifera. Chiuderle subito e passare alla didattica a distanza.++… - MaGaGiannice : Ci sono 7 regioni con meno di 35 contagi. Le vogliamo proteggere subito con il #coprifuoco e stop agli spostamenti… -