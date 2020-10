Cimitero di Salerno | aperto ma con l’installazione di un termoscanner

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche un po’ a sorpresa, conoscendo la sua completa e totale condivisione al pensiero del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di, Vincenzo Napoli ha disposto l’apertura deldi, contravvenendo all’indicazione dell’unità di crisi regionale che aveva suggerito la chiusura, temendo possibili assembramenti in vista dei delle festività di Ognissanti e della commemorazione dei defunti. Una scelta che l’amministrazione comunale diha attuato garantendo comunque una serie di misure di sicurezza come l’installazione diper rilevare la temperatura dei visitatori. Le attrezzature per misurare la temperatura sono state apposte nei pressi dei sette varchi di ...

