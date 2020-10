Barcellona, Ansu Fati: “Io il nuovo Messi? Non mi fisso su queste cose” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Io il nuovo Messi? Non mi fisso su queste cose. Sono focalizzato ad allenarmi ogni giorno e a imparare. Sto realizzando un sogno e lavorerò per continuare in questa direzione“. Lo ha dichiarato Ansu Fati, uno dei talenti più cristallini del Barcellona, intervistato da Tuttosport. “Sono molto emozionato. Il fatto di essere nominato per un premio così importante è qualcosa che entusiasma tutti noi – ha detto Ansu Fati, tra i calciatori in corsa per il Golden Boy -. Ma bisogna continuare a lavorare ogni giorno affinché possano succedere cose belle come questa. È uno dei premi più importanti a livello individuale che un giovane possa ricevere. Lo hanno vinto i ... Leggi su sportface (Di sabato 31 ottobre 2020) “Io il? Non misucose. Sono focalizzato ad allenarmi ogni giorno e a imparare. Sto realizzando un sogno e lavorerò per continuare in questa direzione“. Lo ha dichiarato, uno dei talenti più cristallini del, intervistato da Tuttosport. “Sono molto emozionato. Il fatto di essere nominato per un premio così importante è qualcosa che entusiasma tutti noi – ha detto, tra i calciatori in corsa per il Golden Boy -. Ma bisogna continuare a lavorare ogni giorno affinché possano succedere cose belle come questa. È uno dei premi più importanti a livello individuale che un giovane possa ricevere. Lo hanno vinto i ...

