Anche Johnson cede: Regno Unito in lockdown. Oltre 250 milioni di europei sono ora confinati" (Di sabato 31 ottobre 2020) Questa volta non si tira la corda fino all'ultimo. Questa volta non si fanno sbruffonate. Boris Johnson ha indossato i panni del responsabile e ha deciso di ordinare un nuovo lockdown per il Regno ... Leggi su europa.today (Di sabato 31 ottobre 2020) Questa volta non si tira la corda fino all'ultimo. Questa volta non si fanno sbruffonate. Borisha indossato i panni del responsabile e ha deciso di ordinare un nuovoper il...

micheled2869 : RT @GiovaQuez: Boris Johnson terrà una conferenza stampa alle 16 per indicare nuove restrizioni. Atteso l'annuncio di un nuovo lockdown di… - euronewsit : Nuovo confinamento, dove è già scattato in Europa. Oltre Manica, il premier Boris Johnson l'ha annunciato questo sa… - 501_tot : RT @catlatorre: Molto probabilmente anche il Regno Unito si avvierà presto al lockdown visto il crescente numero di contagi. Questo dimost… - DonDie_Sospeso : Se anche gli irriducibili come Johnson cedono al lockdown non capisco come potremmo soltanto noi resistere su quest… - alemuntoni90 : Lo UK di Boris Johnson va in lockdown decisamente in anticipo rispetto all'Italia, e anche con numeri decisamente m… -