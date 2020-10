Alessandra Mussolini, appare mamma Scicolone e lei crolla (Di domenica 1 novembre 2020) Una rumba strepitosa ma poi le lacrime. Alessandra Mussolini dà ancora una volta il meglio di sé in pista insieme al maestro cubano Maykel Fonts, persino la presa lascia senza parole la giuria che la promuove a pieni voti. Il più basso (7) è quello di Selvaggia Lucarelli che però è costretta ad ammettere: "Balli bene ma non mi trasmetti le emozioni che sente Mariotto". Il maestro la difende e la ringrazia: "Non ho mai avuto tanta complicità con una ballerina" ma la Lucarelli scuote la testa. A far piangere la Mussolini stavolta ci pensa la conduttrice Milly Carlucci che manda in onda un videomessaggio della mamma Maria Scicolone: "E' una persona formidabile, quando ho bisogno mi rivolgo a lei perché sa sempre qual è la cosa giusta". La ... Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) Una rumba strepitosa ma poi le lacrime.dà ancora una volta il meglio di sé in pista insieme al maestro cubano Maykel Fonts, persino la presa lascia senza parole la giuria che la promuove a pieni voti. Il più basso (7) è quello di Selvaggia Lucarelli che però è costretta ad ammettere: "Balli bene ma non mi trasmetti le emozioni che sente Mariotto". Il maestro la difende e la ringrazia: "Non ho mai avuto tanta complicità con una ballerina" ma la Lucarelli scuote la testa. A far piangere lastavolta ci pensa la conduttrice Milly Carlucci che manda in onda un videomessaggio dellaMaria: "E' una persona formidabile, quando ho bisogno mi rivolgo a lei perché sa sempre qual è la cosa giusta". La ...

