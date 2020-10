X Factor 14 | le pagelle di Lucia e Michele Monina

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020)ALESSANDRO CATTELAN 6 Vuole la vulgata che Alessandro Cattelan voglia abbandonare la televisione generalista per passare a Amazon Prime Tv. Del resto è ovvio che il futuro è lì, perché non dovrebbe farlo? Per poter fare questo, però, credo, Alessandro Cattelan dovrebbe prima iniziare a fare la televisione generalista, che sicuramente non coincide coi numeri di X. Vederlo gigioneggiare in assenza di pubblico, per altro, immalinconisce come una bossanova ascoltata al tramonto, in riva al mare. Io tratterrei il fiato in attesa che tutto questo finisca, per passare poi a altro. Sanremo? Va bene anche quello, anche se dubito come presentatore. Lo so, non è una pagella, ma Cattelan mi sta simpatico, più che altro è un consiglio. HELL RATON ...