Vuelta a España 2020, Richard Carapaz deve guadagnare su Roglic nelle prossime due tappe. Poi lo spettro della cronometro (Di venerdì 30 ottobre 2020) La Vuelta a España 2020 sta entrando sempre più nel vivo, e arrivati ormai nella fase finale e decisiva della gara, la lotta per conquista della maglia rossa si fa sempre più serrata tra Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Purtroppo quest’oggi il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha pagato la fucilata dello sloveno, che in quel di Suances si è aggiudicato la tripletta in soli dieci giorni. L’ecuadoriano invece, è arrivato al traguardo con 3″ di ritardo che, sommati ai 10″ di abbuono conquistati da Roglic, li ha posizionati allo stesso tempo, lasciando però la nuova leadership al vincitore uscente della grande corsa a tappa iberica. ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Laa Españasta entrando sempre più nel vivo, e arrivati ormai nella fase finale e decisivagara, la lotta per conquistamaglia rossa si fa sempre più serrata tra Primoz(Jumbo-Visma) e(Ineos Grenadiers). Purtroppo quest’oggi il vincitore del Giro d’Italia 2019 ha pagato la fucilata dello sloveno, che in quel di Suances si è aggiudicato la tripletta in soli dieci giorni. L’ecuadoriano invece, è arrivato al traguardo con 3″ di ritardo che, sommati ai 10″ di abbuono conquistati da, li ha posizionati allo stesso tempo, lasciando però la nuova leadership al vincitore uscentegrande corsa a tappa iberica. ...

