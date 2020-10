Tufano, il più votato nel Nolano. In arrivo un incarico di peso con De Luca (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Antonio Tufano si conferma recordman di preferenze nel Nolano. Il candidato della lista De Luca presidente (primo dei non eletti) batte tutti gli sfidanti. Con i circa 4mila voti raccolti nei comuni dell’area nolana si conferma il più votato. Superando gli altri candidati della zona, Massimiliano Manfredi (Pd), Raffaele Coppola (Fare Democratico), Francesco Iovino (Italia Viva), Giuseppe Sommese (Libera Democratici), Carmela Rescigno (Fdi), Felice Di Maiolo (Fare Democratico). Tufano per un soffio, circa 100 voti, non entra in Consiglio regionale. Con circa 8200 voti risulta il primo dei non eletti. Ma già si parla di un incarico di peso al fianco del governatore Vincenzo De Luca. Si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Antoniosi conferma recordman di preferenze nel. Il candidato della lista Depresidente (primo dei non eletti) batte tutti gli sfidanti. Con i circa 4mila voti raccolti nei comuni dell’area nolana si conferma il più. Superando gli altri candidati della zona, Massimiliano Manfredi (Pd), Raffaele Coppola (Fare Democratico), Francesco Iovino (Italia Viva), Giuseppe Sommese (Libera Democratici), Carmela Rescigno (Fdi), Felice Di Maiolo (Fare Democratico).per un soffio, circa 100 voti, non entra in Consiglio regionale. Con circa 8200 voti risulta il primo dei non eletti. Ma già si parla di undial fianco del governatore Vincenzo De. Si ...

