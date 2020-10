Trasmissione dei dati al Sistema Ts: definite le nuove regole d'invio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Approda in Gazzetta Ufficiale, la serie generale n. 270 del 29 ottobre, il decreto del ministero dell'Economia ... attraverso una apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.Sistemats.it ,... Leggi su fiscooggi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Approda in Gazzetta Ufficiale, la serie generale n. 270 del 29 ottobre, il decreto del ministero dell'Economia ... attraverso una apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.ts.it ,...

