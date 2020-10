Tale e Quale Show, standing ovation per Barbara Cola. E Carlo Conti trionfa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Serata partiColare per il primo appuntamento del torneo dei campioni di Tale e Quale Show: la puntata infatti è andata in onda comunque, nonostante l’assenza fisica di Carlo Conti in studio. Il celebre conduttore infatti è rimasto saldo al timone del suo programma presentando lo Show musicale in collegamento da casa sua, a Firenze, dove è in isolamento dopo l’annuncio di aver contratto il coronavirus. Conti, che è asintomatico, non ha quindi rinunciato alla conduzione di Tale e Quale Show, e per l’occasione è stato supportato in studio dall’amico di sempre Giorgio Panariello, uno dei tre giudici. Ad annunciarlo era stato lo stesso ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 ottobre 2020) Serata partire per il primo appuntamento del torneo dei campioni di: la puntata infatti è andata in onda comunque, nonostante l’assenza fisica diin studio. Il celebre conduttore infatti è rimasto saldo al timone del suo programma presentando lomusicale in collegamento da casa sua, a Firenze, dove è in isolamento dopo l’annuncio di aver contratto il coronavirus., che è asintomatico, non ha quindi rinunciato alla conduzione di, e per l’occasione è stato supportato in studio dall’amico di sempre Giorgio Panariello, uno dei tre giudici. Ad annunciarlo era stato lo stesso ...

ZZiliani : Da Maestro (con la M rigorosamente maiuscola) a inetto il passo è breve. Resta da capire per quale motivo i media… - Corriere : Carlo Conti è positivo al Covid: condurrà «Tale e quale» da casa - taleequaleshow : ?? Vince la decima edizione di TALE E QUALE SHOW #Pago ?? #taleequaleshow - sharon_messina : Si raga l'ho vista l'esibizione a tale e quale ma non fatemi trovare solo questa in tl vi prego ahahahahahhahah - elenstevxns : MORTA IO TALE E QUALE -