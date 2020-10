Suburra 3, il trailer, la locandina, le curiosità e la data di uscita (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’atto finale di Suburra è fissato per il 30 ottobre con le sei puntate della terza stagione. Lanciata nel 2017 con l’obiettivo di raccontare quel mondo di mezzo che si sviluppa tra Chiesta, Stato e Crimine affronta l’inevitabile conclusione con un colpo di scena distante anche dall’omonimo film. Se la prima stagione ruotava attorno al Vaticano e all’acquisizione dei terreni di Ostia per la costruzione di un porto e la seconda stagione era incentrata sulla competizione per il potere politico sulla città con l’elezione di un nuovo sindaco, l’epilogo avrà come unico palcoscenico le strade di Roma, dove prenderanno vita nuove e inaspettate alleanze in una battaglia ricca di colpi di scena per determinare chi alla fine siederà sul trono di Roma. Netflix ha reso noto il trailer, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’atto finale diè fissato per il 30 ottobre con le sei puntate della terza stagione. Lanciata nel 2017 con l’obiettivo di raccontare quel mondo di mezzo che si sviluppa tra Chiesta, Stato e Crimine affronta l’inevitabile conclusione con un colpo di scena distante anche dall’omonimo film. Se la prima stagione ruotava attorno al Vaticano e all’acquisizione dei terreni di Ostia per la costruzione di un porto e la seconda stagione era incentrata sulla competizione per il potere politico sulla città con l’elezione di un nuovo sindaco, l’epilogo avrà come unico palcoscenico le strade di Roma, dove prenderanno vita nuove e inaspettate alleanze in una battaglia ricca di colpi di scena per determinare chi alla fine siederà sul trono di Roma. Netflix ha reso noto il, ...

